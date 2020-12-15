لأول مرة بالسودان إطلاق منصة الكترونية لطلبات التنقل عبر (الدراجات النارية)

الخرطوم: محمد الطاهر

في ظل شح الوقود وازمة المواصلات العامة، انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، لأول مرة خدمة جديدة عبر منصة الكترونية لاستقبال طلبات التنقل على متن الدراجات النارية، للزبائن من الرجال والنساء.

وتتوفر الخدمة عبر تطبيق على الانترنت ترسل عن طريقه الطلبات، ويحضر لك السائق، لنقلك إلى وجهتك داخل ولاية الخرطوم، مع التقيد بوسائل السلامة بمنح الراكب (خوذة) واقية،

ومن مميزات الخدمة كما تحدث عنها بعض “الركاب” توفير الوقت والمال، بتفادي ازدحام الشوارع وبطء حركة السير، وانخفاض الأجرة مقارنة بالتاكسي و”الأمجاد”.