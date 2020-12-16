إجراء عملية عيون للقيادي الشيوعي (صديق يوسف) بالقاهرة

الخرطوم: السوداني

يستعد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، لإجراء عملية في العيون بالقاهرة التي وصلها منذ مطلع الشهر الماضي، فيما طمأن ابنه الجميع على صحته.

وقال (أسامة صديق) “عن صحة الوالد صديق يوسف و شائعات وفاته، التي تطلقها القوى المعادية للشعب السوداني و أحلامه في حرية سلام و عدالة، الوالد بخير و مازال يتلقى العلاج”.

متهماً بما وصفها ” بالجهات التي في قلبها مرض و أدمنت مهنة القتل و الإرهاب، من تقف خلف هذه الشائعات”.

مضيفاً “ستجرى له عملية موية بيضاء في العيون خلال الأيام القادمة”، شاكرا لكل مهتم و متابع لصحة والده.

وكان “يوسف” قد أجرى عمل فحوصات طبية في السودان وطمأنه الطبيب على صحته، ونصح بتركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب في حال شعوره بـ(دوخة).