البشير يتلقى العزاء في وفاة شقيقه بالمحكمة

الخرطوم:آيات فضل

تلقي الرئيس المعزول عمر البشير العزاء في وفاة شقيقه (عبدالله البشير) من قبل الحضور وذويه بقاعة المحكمة وحتى المتهمين معه بقفص الاتهام – حيث قرأ البشير الفاتحة على روح شقيقه مع بقية الحضور، وبدأت الجلسة كالعادة بتهليل وتكبير من قبل أهل المتهمين.

الزمت السلطات القضائية جميع الحضور في محاكمة مدبري انقلاب 1989م بارتداء الكمامة الصحية واستخدام المعقمات جراء التحوطات لجائحة كورونا، كما فرضت السلطات ذلك على جميع الحضور داخل القاعة، بالاضافة الى التباعد بين الاشخاص داخل قاعة المحكمة ووجود مسافة آمنة للجميع، فيما كشف قاضي المحكمة عن مخالطة احد المحامين لشخص مصاب بكورونا والتمس القاضي الاعلان عن نفسه.