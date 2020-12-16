(الطوارئ الصحية) توافق على دخول العمالة الإثيوبية للقضارف

الخرطوم: السوداني

وافقت اللجنة العليا للطواري الصحية ومكافحة الكورونا على استثناء ولاية القضارف من دخول العمالة الاثيوبية عن طريق معبر القلابات القاري (165) كيلو متر جنوب شرقي القضارق، للعمل في الحصاد بالولاية وفقاً لاشتراطات صحية آمنة، تمكن السلطات الصحية من اجرائها بكل سهولة ويسر.

وكانت لجنة امن ولاية القضارف قد وافقت خلال الايام الماضية على دخول مائة الف عامل اثيوبي للعمل في عمليات الحصاد التي تشهدها ولاية القضارف هذه الايام في مساحة اكثر من (7) ملايين فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة.