رئيس الأركان يشيد بدور بنك أم درمان الوطني في خدمة الاقتصاد

الخرطوم: السوداني

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة بالدور الكبير الذي يقوم به بنك أمدرمان الوطني في خدمة الاقتصاد وتنميته وتطويره.

وهنأ رئيس الأركان، خلال زيارته للبنك امس، مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وجميع العاملين به بما حققه البنك من إنجازات كبيرة في مختلف الأصعدة مما مكنه من الفوز بعدد من الجوائز والتقديرات العالمية المهمة التي جاءت مواصلة لتفوق البنك وتحقيق شعاره عاما بعد عام، ناقلا تحيات وتهانئ رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الإدارة المركزي لمؤسسات الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.