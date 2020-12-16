الحبر: لا يمكن للنيابة الأداء بموجب لوائح وزارة العدل

الخرطوم: السوداني

قال النائب العام تاج السر الحبر، إن النيابة لا يمكن أن تستمر في الأداء بموجب لوائح وزارة العدل؛ وإنما يتطلب إصدار لوائح وفقا لأحكام القانون حتى تكون مؤسسة مستقلة.

وقال الحبر لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري حول النيابة العامة بفندق روتانا سلام بالخرطوم أمس، إن النيابة العامة ليس لديها سلطة مستقلة لتنفيذ القرارات والأوامر التي تصدرها؛ وأضاف: “لدينا مشاكل في بعض القوانين”؛ مبينا أن كل المنظومة الجنائية والتشريعية تحتاج إلى تعديل ودراسات؛ وإصلاح في المجال التشريعي والقانوني أو القوانين الأخرى مثل قانون مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.

وأشار النائب العام إلى أنه تم اختصار نصوص القانون الجنائي من 430 الى 190، موضحاً أن قانون الاجراءات الجنائية يحتاج الى معالجات كثيرة.