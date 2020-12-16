خبير اقتصادي لـ( السوداني ): رفع السودان من قائمة الارهاب يدمجه في الاقتصاد العالمي

الخرطوم : رحاب فريني

وصف الاستاذ المشارك بجامعة المغتربين الخبير الاقتصادي د. محمد الناير رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبيرة تمكن السودان من الاندماج مع الاقتصاد العالمي, مؤكداً ان رفع السودان من قائمة الارهاب سيفتح آفاق كبيرة للمصارف السودانية مع المصارف العالمية مما يسهل وصول حصائل الصادر وتحويل أموال الاستيراد والتحويلات خاصة للذين لديهم ابناء يدرسون بالخارج والعلاج, قال في تصرح لـ(السوداني) كنا نأمل ان تكون هيكلة المصارف قد تمت قبل هذه الخطة حيث يرفع رأس مال المصارف علي الاقل الي 5 مليار للمصرف , اضاف اي مصرف لا يرفع راس ماله يمكن أن يدمج مع مصرف اخر حتى تكون لدينا كيانات مصرفية قوية تستطيع أن تتعامل مع البنوك العالمية في سقوفات ائتمانية عالية .

قال الناير بهذه الخطوة يمكن للسودان يستطيع ان يطالب بإعفاء الديون كليا أو جزئيا وفق نظام الهدك, اضاف ويستطيع ان يحصل السودان علي تمويل او قروض بشروط ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية علي رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين .