الري والوقود عوائق تواجه العروة الشتوية بمشروع الرهد

الخرطوم : رحاب فريني

اكد ممثل المزارعين بمشروع الرهد القسم الاول المزارع علي حويري ان الري اكبر عائق يواجه العروة الشتوية بمشروع الرهد خاصة في الاقسام الجنوبية للمشروع, قال في حديثه لـ(السوداني) ان مشكلة الري في الطلمبات والطمي المتراكم امام الطلمبات ويحتاج للشفط تسبب في صعوبة انسياب المياه , مشيراً الي ضعف انسياب الجازولين, قال بلغ سعر الجركانة الي 5 الف جنيه بالسوق الاسود, اضافة الي ارتفاع اسعار المدخلات, وبلغ سعر جوال اليوريا 6600 للجوال بدلا عن 3200 جنيه في الموسم الماضي بينما بلغ سعر جوال الداب 7 الف جنيه بدلا عن 4 الف جنيه, وبلغ سعر جوال الخيش 750 جنيه بدلا عن 100 جنيه, لافتاً الي وجود مشكلة في الحصول علي تقاوي الشمس قال حويري بلغ سعر كيلو تقاوي زهرة الشمس 6 الف جنيه بدلا عن 2 الف جنيه .