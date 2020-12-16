اتحاد العمل: القرار الامريكي يمكن القطاع من الحصول على التمويل الخارجي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اكد رئيس تسيريه اتحاد العمل هاشم مطر ان إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دفعة لأنشطة قطاعي الاعمال والتجارة بعد ان ظل التصنيف

بعد ان ظل التصنيف عائقا كبيرا امام انشطتها وتبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، خاصة فيما يلي التحاويل المصرفية والاستفادة من المنح والقروض ونوافذ التمويل، الخاصة بالقطاع الخاص بالمؤسسات والصناديق التمويلية الدولية، واضاف الى جانب تاثير اتها السالبة علي استجلاب التقنية

وأشار مطر الى ان قرار الغاء تصنيف السودان كدولة راعية يتطلب عملا وجهدا داخليا كبيرا

داعيا اجهزة الدولة معالجة تشوهات القوانين والاجراءات واللوائح المرتبطة بالقطاع الاقتصادي ، ثم قضايا الانتاج والموانئ وتجارة الحدود والاصلاحات الضريبية والجمركية والمصرفيه وغيرها، لتقوية وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد .