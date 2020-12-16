تجار : رفع السودان من قائمة الارهاب يحتاج لاجتهاد وعمل داخلي

الخرطوم : عبير جعفر

ناشد عدد من تجار السلع الاستهلاكية الحكومة من انتهاز فرصة قرار رفع السودان من قائمة الارهاب بالعمل الجاد مع جهات الاختصاص للنهوض بالاقتصاد السوداني ووضع برنامج اصلاحي والتهيئة داخليا , واصفين القرار بالايجابي .

اكد الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب ايجابية قرار رفع اسم السودان من قائمة الارهاب, قال في حديثه ل ( السوداني ) ان القرار يحتاج الى اجتهاد من الجهات المختصة, مشيراً الي ان رفع السودان من قائمة الارهاب لم يكن بمثابة خاتم سليمان اذا لم يكن هنالك عمل جاد من الداخل , مؤكداً انه يساهم في الاصلاح الاقتصادي وانسياب الحركة التجارية بين دول العالم, لافتاُ الي ان انعكاسه علي اسعار السلع يحتاج الى وقت بوضع ترتيبات تساعد الاقتصاد السوداني، مبيناً بان الحظر في السابق كان يمثل عائقا وحرمان السودان من التبادل التجاري بين البلدان .

اكد رئيس تجار القطاعي بسوق امدرمان أحمد النو ان القرار يساهم في انفراج التعامل التجاري بين الدول, منوهاً الى ان الأمر يحتاج الى تشاور ووضع برنامج اصلاحي سياسي واقتصادي ليكون مدخل لدول الاخرى ووضع خطة للصادر والوارد, داعياً وزارة المالية والتجارة الجلوس مع جهات الاختصاص من الغرفة الصناعية والتجارية واتحاد اصحاب العمل لوضع ضوابط لصادر والوارد واحتياج البلاد من السلع الاستهلاكية وكيفية الدخول الى الدول الاخري, قال النو ان القرار يحتاج الى عمل واجتهاد كل الأطراف ، مؤكداً علي اثره الكبير في تراجع السلع الاستهلاكية .

واكد تاجر سلع بالخرطوم الهادي يحى علي استقرار اسعار السلع الاستهلاكية , قال ل ( السوداني ) هنالك ترقب بالمزيد من الانخفاض, مؤكداً علي وفرة في حجم عرض السلع بالأسواق ,مشيراً الي ان سعر الزيت الفول عبوة (36) بسعر(8) الف جنيه, وسعرالزيت الأبيض (7) الف جنيه لعبوة (36) لتر فيما بلغ لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع (4) الف جنيه .

اكد تاجر سلع بامدرمان حسن عثمان استقرار اسعار السلع , لافتاً الى ترقب التجار بعد قرار رفع السودان من قائمة الارهاب بتراجع الاسعار, متوقعا إن تتراجع الاسعار خلال الفترة المقبلة لتاثرها بانخفاض سعر الصرف ، مشيراً ان سعر علبه الصلصه الكبيرة (300) جنيه وسعر كيلو دقيق سيقا(170 ) جنيه , مؤكداً استقرار سعر زيت صباح عبوة ( 4) وربع رطل ب (1٫550) جنيه و(1) لتر(350) جنيه وتوقع حدوث تراجع في الاسعار كافة .

فيما اشار تاجر سلع بالخرطوم ابراهيم حسن الى ارتفاع الاسعار وركود بالأسواق, موضحاً بان معظم تجار القطاعي تراجعت كمية مشترياتهم خوفا من الخسارة والكساد وتأكل راس المال, مؤكداً ضعف الحركة التجارية رغم وفرة كافة اصناف السلع , مشيراً الي ان سعر كيلو العدس بلغ (270) جنيه , وسعر جوال السكر المستورد زنه(50) كيلو ب (6٫250) جنيه وسعر صابونة الغسيل (40-50) جنيه للقطعة, وسعر دقيق سيقا (1٫550) جنيه للبكت والكيلو (170) جنيه, متوقعا انتعاش الاقتصاد بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الارهاب .