الدولار يتراجع إلى (250) جنيهاً

الخرطوم :الطيب علي

واصلت العملات الأجنبية تراجعها امام الجنيه لليوم الثاني بعد خروج السودان من القائمه الأمريكية للإرهاب فى وقت شهدت الأسواق الموازية حالة من الارتباك و تذبذب فى أسعار العملات .

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل ( السوداني ) فإن سعر البيع للدولار تراوح مابين 250 الي 239 جنيها مقارنة ب 253 جنيها أمس, فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 62 جنيها والدرهم الإماراتي 65 جنيها .

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى تراجع الطلب بشكل كبير مع استمرار مخاوف من بعض التجار من الخسائر بعد خروج السودان من القائمه الأمريكية للإرهاب رسميا متوقعين مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبله .