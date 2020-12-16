المذيعة لمياء متوكل تدافع عن زملائها المفصولين من القومي

الخرطوم: محاسن

دافعت المذيعة لمياء متوكل عن بعض زملائها الذين طالهم الفصل من التلفزيون القومي بواسطة لجنة إزالة التمكين وقالت: (علمت أن المخرج زهير حسن احمد وكردش من الذين تمت انهاء خدمتهم، الذي لا تعلمونه ان زهير حسن احمد في العهد البائد استدعى من قبل الامن 17 مرة فى مكاتب نمرة (2) التى لا تعرفونها ومكاتب واماكن اخرى للعسف والقبح، وموقوف بامرهم من العمل في التلفزيون وبقي على برنامج واحد.

ووصفت كردش بالثائر وقالت عرفناه منافحا مقاتلا في هذا المكان واضافت: لم يهب ولم يخف ولم يتاخر عن موكب او احتجاج حتى فى اخر وقفة لنا عندما اصدر ابو الجوخ عبارته الشهيرة بوجوب حل الهيئة وتسريح العاملين كان كردش القيادة والمواكب الموقوف من قبل الامن.

وتساءلت: ماهي اسباب ازالة كردش وزهير واخرين من شرفاء الحوش الذين لا يمتون بصلة لتنظيم المؤتمر الوطنى ولم نسمع عن فساد لهم ألم اقل لكم ان السم يندس فيما هو زاه، وقبح الظلم في العهد البائد والان اين العدالة والعدل وشعارات الثورة؟