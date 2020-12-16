رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة ستظل عصيّة على مكر الماكرين

الخرطوم: السوداني

قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن بعض أبناء الوطن استعانوا عليها بالأجنبي وأستجلبوا لذلك القوانين من وراء البحار.

وأضاف لدى مخاطبته، خريجي احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32)، أن القوات المسلحة الجيش الذي يرومه الوطن وليست جماعة مسيسة ولا تهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات والجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا، وحلت محلها المليشيات.

وأوضح الحسين، أن القوات المسلحة أساسها متينٌ، لأن قاعدته الشعب السوداني، وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها بموجب الدستور.