المدير العام لمعبر أرقين: الحركة بالمعبر طبيعية وتم إغلاقه لساعة واحدة فقط

الخرطوم: السوداني

كشف المدير العام المكلف لمعبر أرقين الحدودي، محمد عبد الله وداعة، عن أن الأسباب وراء إغلاق المعبر للحفاظ على الصحة العامة والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تدخل الدولة لحل المشكلة وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، وأكد في حديثه لبرنامج (كالآتي)، تعاون الجانب المصري في قرار الإغلاق والتعامل بفهم راقٍ، مشيراً إلى أن حركة الركاب والبضائع بالمعبر تسير بصورة طيبة، وقال إنّ المعبر يمر عليه يومياً ما بين 5 إلى 6 بصات مغادرة إلى جمهورية مصر واستقبال حوالي 8 إلى 10 بصات قادمة من مصر، موضحاً أن عدد الركاب المغادرين يقدرون بحوالي 400 راكب في اليوم، والقادمين حوالي 600 راكب في اليوم، منوهاً إلى عدم تأثر الركاب بالإغلاق، وأكد التزام الجانب السوداني فى إنهاء الإجراءات الأولية للبص الواحد خلال ساعة بدقة شديدة، إلا أن هنالك تأخيراً في الإجراءات الجمركية نسبة للعمل اليدوي، منوهاً إلى أن طبيعة العمل بالمعبر 24 ساعة على مدار العام لتقديم خدمة للركاب والبضائع، مؤكداً مُعاناة المعبر من النقص في الأيدي العاملة.