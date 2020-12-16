مدير مطار الخرطوم: نتحمّل مسؤولية فقدان أمتعة المسافرين والعبث بالأمتعة ليس في مطار الخرطوم وحده

الخرطوم: السوداني

قال مدير عام شركة مطار الخرطوم الدولي، المهندس سعد أحمد محمد، إن الشركة تتحمل مسؤولية ظاهرة فقدان أمتعة المسافرين.

وأشار مدير عام شركة مطار الخرطوم في حديثه لبرنامج (كالآتي)، إلى تشكيل لجنة من كل الجهات ذات الصلة لتحديد ما حدث لعدم تكراره، منوهاً إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي بعد اكتمال الحيثيات وتمليك الرأي العام كافة الحقائق، منتقداً بعض الوسائط الإعلامية بافتقادها المصداقية بخصوص ما تم تداوله عبر مقطع فيديو لركاب سودانيين قادمين عبر أحد الخطوط الأجنبية للطيران بفقد أمتعتهم بمطار الخرطوم، مؤكداً أن ما أُثير خال تماما من الصحة، وأكد سعد عدم تساهل شركة مطار الخرطوم مع اي جهة تقصر في مهامها، محذراً أي جهة تعمل على إشانة سمعة مطار الخرطوم، وقال سعد احمد إن حقوق الراكب ومقتنياته لها مرجعيات، مشيراً إلى نظام (وارسو 1929- اتفاقية مونتريال 1999) والتي حظيت بمصادقة الدول للتلف الذي يحدث للأمتعة بالإضافة إلى التعويض وهي مسؤولية شركات الطيران، ولفت الى الموجهات الصادرة بأهمية ضمان فاعلية العمل بمطار الخرطوم حرصاً على المسافرين وأمتعتهم من خلال توجيه جميع شركات الطيران العاملة بالسودان الأجنبية والوطنية للالتزام بالضوابط واللوائح والنظم والقيام بواجبها، واكد مدير عام شركة مطار الخرطوم ان العبث بأمتعة المسافرين ليس بمطار الخرطوم وحده، وقال إن مثل هذه الحالات يمكنها ان تحدث في جميع مطارات العالم، الا اننا في مطار الخرطوم يمكن ان تحدث وفق حالات فردية.