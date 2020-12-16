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كبوشية في احتفالات التلفزيون بالاستقلال

المنوعات والفنون
By alsudani 0

خصص التلفزيون القومي (فترة الظهيرة والمساء) للاحتفال بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة واعياد الاستقلال اغنيات وطنية واغاني الثورة بمشاركة غنائية للفنان محجوب كبوشية الفترة من اعداد اكرم حسين وتقديم نسرين الامام والاخراج لغالية حسن.

alsudani
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