الهلال يناور بملعبه استعدادا للاشانتي

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر امس في الجوهرة الزرقاء بامدرمان حصة تدريبية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة الاشانتي الغاني، وعرفت الحصة التدريبية للهلال مشاركة (29) لاعبا من بينهم (3) حراس مرمى، وكثف الإطار الفني من نسق التدريبات البدنية للاعبين بتمارين متنوعة استخدم فيها المعد البدني التونسي مهدي بن مرزوقي الشواخص والعلامات، وقبل ذلك تحدث الصربي زوران مانولوفيتش مع اللاعبين في محاضرة مطولة، عن أهمية التحضير لمواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني الحاسمة الاسبوع القادم. وشرع الإطار الفني بتطبيق البرنامج الإعدادي للمواجهة الحاسمة التي يأمل فيها الازرق تحقيق الإنتصار بمجموع المباراتين ذهابا وايابا على الفريق الغاني لبلوغ مرحلة المجموعات. وقد كانت هنالك تدريبات تتعلق ببناء الهجوم وتصحيح للاخطاء بصورة فورية، واختتم المران الهلالي بتقسيمة مثيرة في وسط الملعب وقف خلالها زوران على جاهزية بعض اللاعبين الذين، سيختبر جاهزيتهم بصورة أكبر خلال مباراة الغد التحضيرية أمام هلال كادوقلي.