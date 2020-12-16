الاتحاد يشكر برقو على جهوده ودعمه المالي في المنتخبات الوطنية

ذكر الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني ان مجلس إدارة الاتحاد من خلال اجتماعه بالاثنين، سجل صوت شكر إلى الدكتور حسن محمد عبدالله برقو عضو المجلس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية على جهوده الشخصية، ودعمه المالي الكبير وآخره حافز الفوز على غانا للمنتخب الأول الذي بلغ (10) ألف دولار، ونصف مليار جنيه سوداني للاعبين والجهازين الفني والاداري، بالاضافة إلى استقطابه الدعم من مختلف المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، شاكرين جهوده المقدرة ومتمنين التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة