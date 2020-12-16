أصدرت عدة قرارات المسابقات تكشف موعد قرعة الدوري

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً عند الساعة الثانية من ظهر امس، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – بحضور غالبية الأعضاء، وخرجت اللجنة بعدة قرارات حيث وقفت اللجنة على لائحة المسابقات القومية الأربع (الممتاز، الوسيط، الدوري العام، وكأس السودان)، لصياغة التعديلات التي أجريت عليها من بعد إجازتها في إجتماع مجلس الإدارة الأخير الذي انعقد أمس الأول..وقررت اللجنة عقد قرعة بطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ(26) لموسم 2020/2021م، ٢١ ديسمبر الجاري ، وان يقام الأسبوع الأول من المنافسة يومي 27 و 28 ديسمبر 2020م ، والأسبوع الثاني يومي 31 ديسمبر 2020م، و1 يناير 2021م.. وقررت اللجنة إقامة قرعة الدوري الوسيط يوم 22 ديسمبر 2020م ، على أن تلعب مباريات الجولة الأولة من المنافسة يومي 2 و 3 يناير 2021م، بالمجموعات الثلاث التي تم التأمين عليها لإقامتها في مدن (كسلا، ودمدني، والأبيض)، وتمت مراعاة تقسيم الفرق فنياً وجغرافياً، وأعتمد تكوين مجموعة الأبيض من (8) فرق عبر القرعة، وسيلعب في كسلا وودمدني (7) أندية بكل مجموعة.. وجاء توزيع الأندية على النحو التالي: مجموعة كسلا تتكون من (7) أندية وهي: الفلاح عطبرة – الأهلي عطبرة – الميرغني كسلا – النيل حلفا – المريخ بورتسودان – المتمة شندي – والأهلي القضارف .. مجموعة ودمدني تتألف من: الأهلي ودمدني – الاتحاد ودمدني – الموردة الخرطوم – كوبر الخرطوم – المريخ الدمازين – ودنوباوي الخرطوم – والمشعل الحصاحيصا .. مجموعة الأبيض وتضم (8) أندية؛ هي : الرابطة كوستي – المريخ نيالا – المريخ كوستي – النهضة ربك – سبدو الضعين – النضال النهود – حيدوب النهود – والمريخ الجنينة … ويُشار إلى أن اللعب سيكون من دورتين في المرحلة الأولى ويتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة، لتتكون (دوري النخبة) من (9) أندية، يتأهل منها فريقان إلى الدوري الممتاز مباشرةً، ويلعب نادٍ واحد سنترليق الصعود إلى الدوري الممتاز أو البقاء في الوسيط.. فيما تلعب بقية الفرق التي لم تتأهل من المرحلة الأولى في (دوري التحدي) ، والذي يهبط منه فريقان إلى الدوري العام وتلعب (4) أندية سنترليق البقاء في الوسيط أو الهبوط إلى الدوري العام.. قررت اللجنة تسجيل زيارات إلى المدن التي تستضيف منافسة الوسيط للإطمئنان على ترتيبات السكن والملاعب للمباريات والتدريبات. قررت اللجنة إنطلاق منافسة الدوري العام المؤهل للدوري الوسيط في مرحلته التمهيدية الأولى يوم 25 ديسمبر 2020م لمباريات الذهاب، و1 يناير 2021م لمباريات الإياب، وأن تنطلق المرحلة التمهيدية الثانية يوم 8 يناير لمباريات الذهاب، و15 يناير 2021م لمباريات الإياب، وتلعب مباريات المرحلة الأولى يوم 22 يناير للذهاب، و29 يناير 2021م للإياب. وجهت اللجنة بتذكير جميع الاتحادات وأندية الوسيط التي لها رغبة في المشاركة ببطولة كأس السودان تسمية أبطالها في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر 2020م.