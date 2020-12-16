همس الكلام (والدي ما بين سعة المهد وضيق اللحد)

سيظل وخز الألم ينهش في جسد الحقيقة، وسيبقى الوجع في ركن قصي أسفل الذات كالنار تأكل في الهشيم، فإني اراك الآن بعيون خيالي تنظر إلي مازحاً مبتسماً فينتابني مزيج من المشاعر ما بين أن ارد إليك بسمتك بوجهك الطلق وما بين أن انفجر صارخا ًباكياً لشد ما يعتصرني من ألم، هل يعقل أنك أصبحت فقط مجرد صوره تختبئ في كل اوصالي ومجرد أب استنجد بذكرياتي لاستدعيك لمؤانستي فتهرع إلي في التو شامخا كالطود تقف إلى جانبي لمجابهة عثرات الزمن ونصل الحقيقة، يا جرح دنياي الذي لا يندمل، يا من تركت القلب ينزف في أنين، حسرات لحظات تولت في وجل، استميحك عذراً والدي في أن أهمس لأحبائك وقرائك اليوم بدلاً عنك عبر مقالك الراتب همس الكلام، ويقيني اني يافع صغير أمامك لن ابلغ مقامك ولن انال مكانك وإن كنت قد نهلت من بحرك وارتويت من يمك فذاك جزء يسير من فيضٍ عظيم، أفتقدك يا أبي وأنا أتقلب في وسادتي ويأبى بصري أن يتجرأ لينظر حيث مرقدك، قد احتمل يا أبي أن أجد فراشك فارغاً فذاك واقع وتلك مشيئة لا يجرؤ أحد على المساس بحقيقتها، فالموت حقيقة وهو سبيل الأولين والآخرين، ولقد سبقك إليه من هو أعلى منك شأوا وارفع منك مقاماً، ولكني أفتقدك في حدود ما أتاح لي ديني وسمح به ربي فهو من غرز هذا الحب العفوي في وجداني وألزمني بطاعتك في ما يرضي الله، افتقد رجاحة العقل وسعة الافق وافتقد صحبتك ورفقتك وحكمتك وطرفتك ومزاحك، أشتاق أن أولد في عينيك طفلاً من جديد حتى أحظى بلحظاتٍ أخرى معك أو لعلي اتحايل على الزمن لأسرق منه خلسة بضع ذكريات اختبأت خلف أستار الألم، بعد رحيلك احاول عبثاً أن اهرب ببصري عن ناظريك حتى لا التقي بك بمنزلك في مواقع اعتدت أن أجدك فيها ولكن هيهات، فأنت تتراءى لي في خواطري في كل حين، مليح الوجه بهي الطلعة أنيق اللسان عفيف الكلام رفيع المقام، علمتنا كيف أن للناس مكانة وأن للذوق سلامة وأن للتربية سلوكاً وأدبا وأن للتعليم الف نهج ونمط، كنت كتابا ًأقرأ منك طيلة عمري ولم اكملك، حتى وبعد أن انقضى الأجل وانطوت آخر صفحة لحياتك، ما زلت أقرأ فيك وسأظل لأني على يقين أن هذه الرواية لم تنته فصولها، أو لعلي ظمآن لك كلما شربت منك فلن ارتوي، منذ نعومة أظافري كنت أقرأ في عينيك عشقك لمدينة الدويم ولأهلها وأناسها ولحواريها وازقتها ولكل ركن حتى وإن كان في اطرافها، لقد اورثتنا هذا الوله بهذه المدينة الشامخة قبل أن نعرف قدرها وقدر رجالها ونسائها وحق عليها القول بأنها مفخرة لهذا الوطن العظيم بما أنجبت من أفذاذ وببخت الرضا شعلة العلم ومنارة المعرفة، لقد ظل وجدانك مرتبطاً ببخت الرضا حتى الرمق الأخير، لقد كانت قبلة تولي وجهك شطرها كلما المت الخطوب وحاق المكر السيء بجسد الوطن، كنت على يقين بأن أجيالها المتعاقبة التي تخرجت ورضعت من ثديها لقادرة على تجاوز محن البلاد والعباد وحل قضية الوطن بدون صوت بندقية، لأنهم نهلوا من العلم أطنانا وقبل العلم أدباً وأخلاقا، فنحمد للدويم أن بخت الرضا إنما ولدت من رحمها ونهضت على أكتافها وتجرعت من وعيها ونهلت من رجولة أبنائها ومن طيب أصل نسائها، والدي الحبيب لن أغلب حيلة حينما ابحث عنك، سأجدك في عيون والدتي إنصاف وفي وجدانها حباً متدفقاً كماء النيل يغسل احزاننا كل يوم ونتوضأ منه لنجدد حبك فينا كل حين، حتى تبقى نكهتك ومذاقك فينا ما بقينا، سأجدك يا أبي في ذكاء ابنك البكر وليد وفي سماحة خلقه وطيب معشره وقوة شكيمته ورباطة جأشه وفي صبره على البلاء ورجاحة عقله وقوة إيمانه، سأجدك يا أبي في سلوك ابنك راشد وفي بهاء طلعته وحلاوة بسمته وجمال مؤانسته وطلاوة لسانه ورشاقة هندامه وفي طيب قلبه وفطنة عقله ومسيرة خطواته، سأجدك يا أبي في رقة وتواضع ابنك الأصغر أمير وفي سلامة ذوقه ونقاء سريرته واتزان عقله وحياء نظراته وفي لهفته عليك وشغفه بك، ولكأنما يريدك يا أبي أن تحيا أبد الدهر رافعاً هامته وناصباً قامته، مُصوباً فكره ومُقوماً رأيه، سأجدك دائما دمعة حائرة بين عينيه لم تجد طريقها لتسقط ولا هي اختبأت خلف مقلتيه، سأجدك يا أبي بين ردهات مكتب التعليم بمدينة الدويم الراسخة، وبمكتبة عمي الفاضل الشيخ محمود رحمة الله عليه، وفي باحة نادي الوطن العظيم، وأمام دكان عمنا الحبيب يسن حامد، سأجدك يا أبي أمام منزل المرحوم محمود ابو حسبو ومعك أحباؤك عمي حسن علي الحمدابي وعمي محمد عطاي وعمي أحمد موسى حسن وعمي أحمد همام رحمة الله تغشاهم أجمعين، سأجدك يا أبي في وجدان عمي عبد الستار عابدين طيب الله ثراه، وفي فكر وجرأة عمي مصطفى برجاس وسع الله مرقده، وفي عفة وبراءة عمي مبارك برير، وسأجد أثرك يا أبي في كهرباء الدويم وفي تلفازها ومحليتها وفي كلية الطب بجامعة بخت الرضا، سأجد وقع خطواتك في طرقات المدينة وازقتها وسأقتفي أثرك في عيون اهلنا وأحبائنا وجيراننا، سأشتم رائحتك عند آل الخليفة الحسن وسأجدك بقلوبهم وفي سحنتهم وفي ملامحهم وفي مشاعرهم رغم حسرة الفراق ومرارة الألم، وقطعاً فأنت مقيم في حنايا أسرة حسن إبراهيم وباقٍ في وجدانهم الذي تقطع ألماً وغما ً عليك، سأجد أثرك بائناً كما الشمس في وجه ابنك عادل غانم الوضيء، وفي وقار ولطف ابنك كمال علي محمد الأمين، سأجد صوتك بين ردهات المنتدى التربوي وأعضائه الأفذاذ، فعفواً إن سقط عني أحد أحبائك سهواً، فله العُتبى حتى يرضى، وطبت حيا وميتاً يا والدي الحبيب وارقد بسلام فليس لنا إلا الدعاء وقبله نأمل في رضوان الله ومغفرته فأنت في كنف الغفور الرحيم.