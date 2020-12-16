تصريح دخول استثنائي لنجم المريخ (التش).. و(السوداني) تُورد التفاصيل الكاملة

الخرطوم: حسن بشير

تسلّم لاعب المريخ والمنتخب الوطني أحمد حامد (التش) بصورة رسمية تأشيرة الدخول إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك تأهباً لبداية رحلته العلاجية بمستشفى اسبيتار العالمي خلال الأيام القادمة.

وتعرّض (التش) إلى الإصابة خلال وقت سابق، وتضاربت نتائج الفحوصات الطبية بشأن حالته، مما عجّل بالإسراع في إجراءات مغادرة اللاعب إلى دولة قطر من أجل علاجه بمستشفى اسبيتار.

وعلمت (السوداني) أن السفير القطري بالخرطوم، لعب دوراً مهماً في إنجاح مغادرة اللاعب أحمد التش إلى الدوحة والعلاج بمستشفى اسبيتار، وذلك من خلال الاتصالات المباشرة التي جرت بينه ورئيس الاتحاد القطري، والذي رحب بالخطوة وأسهم في الإسراع بإكمال الإجراءات، وتكفل الاتحاد القطري لكرة القدم بنفقات علاج وإعاشة اللاعب بشكل كامل.

وبحسب المتابعات، فإنّ عدة شخصيات ساهمت في الخطوات التي جرت بشأن إكمال الإجراءات المتعلقة بمغادرة اللاعب أحمد التش الى الدوحة، ومن بينهم رجل الأعمال أيمن اب جيبين.

وينتظر أن يُخضع اللاعب لفحوصات شاملة من أجل الحصول على التشخيص السليم للإصابة ومن ثم البداية الفورية في رحلة العلاج.

وثمّن مجلس المريخ، وكافة فئات النادي، المُبادرة القطرية الخاصة بعلاج اللاعب أحمد التش، وأكدوا بأنها ليست بغريبة على الاتحاد القطري وسفير الدوحة بالخرطوم، وذلك من واقع العلاقات الأزلية والحُب الكبير بين الشعبين السوداني والقطري.

ووفقاً لمبادرة الاتحاد القطري لكرة القدم، فإن (التش) سيحل فور وصوله إلى الدوحة بفندق (مكينس)، حيث ينتظر أن يقضي اللاعب فترة حجر (7) أيام قبل الشروع في بداية رحلة العلاج عقب ذلك.