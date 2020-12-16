تشكيل لجنة لإعادة عشرة آلاف ضابط صف وجندي للخدمة بالجيش

الخرطوم: السوداني

قال المُستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد د. أبو هاجة، إن الفريق ركن منور عثمان نقد منور نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، أصدر أمراً بتشكيل لجنة برئاسة لواء ركن الوليد حسن مبروك لفتح باب إعادة عشرة آلاف ضابط صف وجندي للخدمة، وفقاً لشروط إعادة التجنيد بعد أن تمت إحالتهم للتقاعد تنفيذاً لاتفاقية نيفاشا.

كما أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة أُسند رئاستها للواء ركن ياسين عبد الغني ياسين، مهمتها إعادة ضباط الصف برتبة مساعد، الذين أمضوا أربعين عاماً أو أكثر في القوات المسلحة للخدمة وترقيتهم إلى رتبة الملازم إكرامية وإحالتهم للمعاش.