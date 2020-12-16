مجلس الشركاء يُجيز لائحة أعماله

الخرطوم :السوداني

قدم الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، رئيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قدم تنويراً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية في جلسته الأولى التي انعقدت اليوم بالقصر الجمهوري حول الأحداث التي جرت بالأمس في الحدود بشرق البلاد والهجوم على القوات المسلحة من قبل قوات إثيوبية. وأكد المجلس وقوفه وراء القوات المسلحة الباسلة لتقوم بحماية حدود البلاد وحفظ سيادتها. وناقش المجلس وأجاز لائحة تنظيم أعماله، على أن تكون جزءاً مكملاً للمرسوم الدستوري الذي شُكِّل بموجبه مجلس الشركاء. وقد حددت اللائحة التي تنظم أعمال المجلس طبيعته واختصاصاته وسلطاته في دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية، وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، على أن يكون المجلس مرجعاً في حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. ويصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم أعماله، وتكون قراراته ملزمة لكل أطرافه. وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية؛ مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي وغيرها. وشدد الجميع على تثبيت نص في اللائحة تؤكد أن العمل في مجلس الشركاء طوعي، وأن أعضاءه لا يتمتعون بأي امتيازات أو مخصصات مالية من الدولة. وحث مجلس الشركاء، أطرافه جميعها بالإسراع بتكوين أجسام الفترة الانتقالية مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، الولاة والمفوضيات القومية، وتكوين الآليات والهياكل اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام، وتعيين سكرتارية المجلس التي تمثل كل الأطراف في أسرع وقت، كما توافق الاجتماع بالإجماع على تسمية د. مريم المنصورة الإمام الصادق ناطقة رسمية باسم مجلس الشركاء؛ تقديراً لدور المرأة السودانية.