مجلس الوزراء يُعلن دعمهُ الكامل للجيش

الخرطوم: السوداني

أكد مجلس الوزراء، دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد.

وجدّد المجلس في أول بيان له منذ تكوينه، جدد ثقته في قدرة القوات المسلحة على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان.

وأعلن بيان مجلس دعمه للقوات المسلحة قائلاً: نشد على أيادي القيادات العسكرية، ونلقي بالتحية للجنود الأشاوس الذين يستحقون تقديم كل دعم ممكن، ومضى البيان ممتدحاً تضحيات الجيش السوداني، مشيراً إلى أن الملمات إلا لحظة نستبين فيها آصرة الوطنية ووشيجة التراب .وقال المجلس إنه ظل يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة، مُتناولاً استقبال البلاد للاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، والكرم الذي تم به استقبال اللاجئين رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة.

وكشف بيان مجلس الوزراء، عن تعرض القوات المسلحة أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الحدود السودانية لكمين من بعض القوات والمليشيات الإثيوبية مما أدى لخسائر في الأرواح والمعدات.