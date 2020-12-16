انتخاب السودان نائباً لرئيس مجلس حقوق الإنسان ممثلاً للمجموعة الأفريقية

الخرطوم: السوداني

انتخب مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الأربعاء، المندوب الدائم للمجلس السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن نائباً لرئيس مجلس حقوق الإنسان ممثلاً للمجموعة الأفريقية للعام 2021م.

وأكد المندوب الدائم خلال كلمته التي ألقاها أمام المجلس عقب انتخابه التزام السودان بالعمل الجاد والمشترك مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي من أجل تعزيز المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان، كما أعرب عن تقديره للثقة التي أولتها المجموعة الأفريقية للسودان وترشيحه لهذا المنصب.

يُذكر أن مكتب مجلس حقوق الإنسان يتكون من رئيس المجلس وأربعة نواب يمثلون المجموعات الجغرافية الخمس للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ونال السودان عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى للفترة من 2020م-2022 م عقب انتخابه ونيله لعدد كبير من الأصوات في أكتوبر من العام 2019 إبان الإنتخابات التي جرت خلال الدورة 74 للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.