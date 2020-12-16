النائب العام يطلب رفع حصانات منسوبي الشرطة المشتبه بتورطهم في أحداث مسيرة 21 أكتوبر

الخرطوم: السوداني

رفعت لجنة التحقيق و التحري في الأحداث التي وقعت بتاريخ الأربعاء ٢١ إكتوبر ٢٠٢٠م بشرق النيل _ محلية الجريف شرق_ تقريرها لمعالي النائب العام واوصت بإستكمال إجراءات التحري في مقتل الشهيد محمد عبد المجيد أحمد والشهيد حسين عبد القادر احمد.

و أشارت في توصياتها الي أسماء المشتبه فيهم من قوات الشرطة ورتبهم والوحدات التي ينتمون إليها.

حيث أصدر النائب العام قراره بأن تواصل اللجنة إجراءات التحري والقبض علي المتهمين وطلب رفع الحصانات من منسوبي الشرطة الذين تشير البينات المبدئية الي علاقتهم بالحادث وإكمال إجراءات التحري الي حين إحالة البلاغ للمحكمة وتمثيل الإتهام أمام المحكمة..

وتضمنت توصيات اللجنة مسائل عديدة فيما يتعلق بإستخدام القوة المفرطة ومسائل أخري إدارية تتعلق بالإجراءات اللازمة بواسطة مدير عام قوات الشرطة في مواجهة بعض منسوبيه.

تجدر الإشارة الي أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس نيابة عامة / د. سليمان عمدة هجانه وعضوية وكيل نيابة أول / بابكر بشري محمود أحمد وممثل عن وزارة العدل وولاية الخرطوم.