اسواق الخضر تعلن تفاؤلها برفع الحظر

الخرطوم : عبير جعفر

تفاءل عدد من تجار الخضر والفاكهة بقرار رفع السودان من قائمة الارهاب خيرا لانعكاسه على الوضع الاقتصادي, مؤكدين على استقرار الاسعار نتيجة الركود والزيادات الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الترحيل الذي انعكس على الاسعار رغم دخول الموسم الشتوي الجديد, وبرر التجار الارتفاع الي شح الوقود .

قال تاجر خضر بالخرطوم السوق المركزي عبد اللطيف اسماعيل ل (السوداني) ان سعر كيلو البامية استقر في (400) جنيه بدلا عن (300) جنيه, وسعر كيلو الطماطم استقر (300) جنيه, البطاطس (200) جنيه للكيلو, فيما تراجع سعر الباذنجان من (150) جنيها الى (100) جنيه وقطعة العجور الى (50) جنيها, مشيرا الى ان عرض الخضر (80%) نتيجة لدخول كميات كبيرة من الولايات ابرزها الجزيرة والشمالية, شاكيا من الركود رغم وفرة الخضر, لافتا الى ان الوقود انعكس على كل وسائل النقل بتضاعف الاسعار مما انعكست سلبا على زيادة السلع .

واشار تاجر فاكهة بالسوق العربي بكري حمزة الى استقرار أسعار الفاكهة نتيجة الركود بالاسواق, لافتاً الى ان الاسواق بصفة عامة تعاني من الركود والكساد نتيجة التضخم والغلاء مما احجم المواطن من التسوق وشراء ما يحتاجه, واضاف “المواطن يفضل شراء السلع الاساسية فقط واحجم عن الفاكهة” مبينا أن سعر دستة البرتقال المحلي (400) جنيه والقريب فروت(1000) جنيه للدسته فيما استقر الكيلو في (120) جنيها أما كيلو الجوافة بلغ (200) جنيه, مشيرا الى وفرة حجم العرض بنسبة (80%) بالأسواق وسعر كيلو العنب ( 500) جنيه, مشيراً الى تكدس الاسواق بالفاكهة وضعف في التسوق .