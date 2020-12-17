الدولار يتراجع لخانة الـ٢٥٣ جنيها بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

تشهد أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي حالة من التذبذب والارتباك في أعقاب خروج السودان من القائمه الأمريكية للإرهاب.

وقال متعاملون تحدثوا لـ (السوداني) ان سعر البيع للدولار يتراوح مابين 253 الى 255 جنيها دون تنفيذ عمليات كبيرة للبيع والشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيها والدرهم الإماراتي 66 جنيها.

وارجع المتعاملون حالة عدم الاستقرار في العملات الأجنبية إلى تراجع الطلب بعد خروج السودان من القائمه السوداء والإعلان عن تلقي السودان تسهيلات أمريكية بقيمة تصل أكثر من مليار دولار متوقعين مزيدا من الانخفاض فى العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة .