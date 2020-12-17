مطالبات بمعالجة مشكلة تكدس الحاويات بالميناء فى اسرع وقت

الخرطوم :الطيب علي

كشفت مصادر مينائية موثوقة لـ( السوداني ) عن تكدس حاويات حكومية فى الميناء لعدة أشهر .

وقالت المصادر ان بعض المواد تتبع لجهات حكومية وان بعضها يحتوي على مواد ربما سيكون أصابها التلف حاليا وشددت على أهمية معالجة مشكلة تكدس الحاويات فى اسرع وقت, وقالت إن وزير البنى التحتية والنقل يتواجد فى بورتسودان منذ عدة أيام لكن ما تزال مشكلة تكدس الحاويات في الميناء مستمرة .

فى الأثناء ابغلت مصادر صحفية (السوداني) تقدم وزير النقل باعتذار لوسائل الإعلام عن مؤتمر صحفي كان مقررا قيامه الثلاثاء لتوضيح الحقائق حول ما يحدث فى ميناء بورتسودان إلى جانب تكدس الحاويات لأشهر وتأثير تلك الخطوة على الاقتصاد .

وكان مدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي جمال مبارك اعلن مؤخرا عن انتظام العمل بالميناء بعد توقف دام لساعات بعد الإضراب الاخير الذي دعا له تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية تنديدا بقرار وزير النقل الذي قضى بتعيين مدير تنفيذي للميناء, مشيرا إلى أن عمليات المناولة تتم بصورة ممتازة بعد رفع الإضراب وعودة مشغلي الآليات والكرينات لمواقع عملهم, وقال ان الإضراب كان شاملا ادى لشلل تام في عمل الميناء ولكن بعد استجابة الوزير لمطالب العاملين عاد العمل سريعا لتفادي اي ازدحام .