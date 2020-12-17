طرح سكر كنانة بسعر (6,873) جنيه بالأسواق

الخرطوم : عبيــر

بدأت كنانة في طرح إنتاج سكر بأسعار عالية من مناطق الانتاج بولاية النيل الابيض ربك .

اكد تاجر سكر بالجملة بسوق بحري الحاج حسن علي ان شركة سكر كنانة طرحت انتاجها بأسعار مرتفعة ، مبينا ان سعر الجوال زنة (50) كيلو (6,873) جنيه مقارنة بسعر سكر الشركة السودانية (6,200) جنيه .

اكد تاجر سكر جملة بامدرمان عبد الباسط احمد طرح انتاج سكر كنانة في كوستي بسعر عال عن سعر السكر المستورد, وتوقع ان تطرح شركة سكر كنانة بالأسواق بسعر (8,500) جنيه ، مشيرا الى ان سعر السكر المستورد بـ (6,500) جنيه، اضاف ربما يتم طرح سكر كنانة الى كبار التجار خاصة بعد أن فرض عليهم باستلام عدد (4)آلاف جوال كحد أقصى.