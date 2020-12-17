حمدوك: نعمل على موضوع السعر التركيزي للقمح لإنجاح العُروة الشتويّة

الخرطوم: السوداني

التقى د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بمكتبه امس رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د. صديق عبد الهادي، والذي أوضح في تصريح صحفي انهم ناقشوا مع رئيس مجلس الوزراء السعر التركيزي لجوال القمح أثناء الموسم الشتوي، والذي تم إعلانه سابقاً، مُوضِّحاً أن د. حمدوك وعد بأنهم سينظرون في هذا الأمر وذلك بوضع المعالجات المناسبة له تأميناً لنجاح الموسم الزراعي الشتوي، وإنصافاً لكل أطراف العملية الإنتاجية، ومن أهمها المزارع .

من جانبه قال عضو المكتب الرئاسي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة عثمان حسان أن اللقاء ناقش موضوع الري في مشروع الجزيرة باعتباره المحرك الأساسي للعملية الإنتاجية بالمشروع، لافتاً إلى أن هناك مشاكل تتعلق بالكراكات والتمويل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعدهم بحل هذه الإشكاليات بالطريقة التي تخدم نجاح العروة الشتوية، بما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد .