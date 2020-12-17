(السوداني) تتحصّل على لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

تحصّلت (السوداني) على لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، المنشأة بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستوري.

يتكوّن المجلس من (13) ممثلاً تختارهم قوي الحرية والتغيير ، (6) منهم يختارهم المكون العسكري بمجلس السيادة، و(7) ممثلين تختارهم أطراف العملية السلمية بجوبا، وخصصت اللائحة مقعدين لشرق السودان؛ على أن يتم اختيارهم بعد مؤتمر شرق السودان.

ونصت اللائحة على أن يترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعات مجلس الشركاء، ويحق لكل طرف تبديل ممثليه وفقاً لقرارات الجهات التي قامت بتسميتهم ابتداءً.

يعقد المجلس، اجتماعاً دورياً كل شهر، واجتماعات طارئة بدعوة من رئيس مجلس السيادة، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء، أو نصف أعضائه، ويصدر قراراته بالتوافق أو بأصوات ثلاثة أرباع الحضور في اجتماع قانوني.

يختص المجلس بدعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة المصالح العليا للسودان، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاحها، وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، فضلاً على أنه مرجعٌ في حل التبايبات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.