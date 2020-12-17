الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة باعترافها بمغربية الصحراء.

أبلغت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السيدة كيلي كرافت، رسميا رئيس مجلس الأمن الدولي جيري ماثيوز ماتجيلا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس ، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.

كما أكدت كيلي كرافت في رسالتها أن الإعلان يؤكد اقتراح الحكم الذاتي المغربي باعتباره “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.

كما تم إرفاق نسخة من إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الصحراء المغربية بالرسالة التي أرسلتها السيدة كرافت إلى مجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة

وتعد هذه الخطوة ، التي تأتي بعد توقيع الإعلان في 10 ديسمبر 2020 ، خطوة حاسمة في تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية في الأمم المتحدة ، تمت صياغة قرار مجلس الأمن بشأن بعثة المينورسو ومهمتها من قبل الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان المذكور المتعلق بالصحراء المغربية نُشر في السجل الفدرالي الأمريكي الذي يعد بمثابة الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأحيل رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيت طلبت الولايات المتحدة إرفاق هذا الإعلان كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.