الهلال يتدرب بملعبه ويواجه هلال كادوقلي وديا

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس حصة تدريبية على ملعبه في امدرمان، تأهبا لمواجهة فريق الاشانتي كوتوكو الغاني الإسبوع المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا، واشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش والطاقم الفني المعاون له، واستهل الجهاز الفني المران بمحاضرة شرح خلالها الصربي إستراتيجيته للاعبين ومن ثم خضع عناصر الفريق لتدريبات بدنية تحت اشراف مدرب الأحمال التونسي مهدي بن مرزوقي، وتدرب حراس المرمى في المرمى الجنوبي، كما شهد المران تنفيذ العديد من الجمل التكتيكية ليختتم تمرين الهلال بتقسيمة شهدت تنافس بين العناصر الشبابية.

هذا وقد تقرر أن يخوض فريق الهلال عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس تجربة إعدادية أخيرة امام فريق هلال كادوقلي، في حين ستغادر بعثة الهلال إلى غانا فجر السبت لمواجهة الاشانتي كوتوكو الغاني يوم الأربعاء المقبل.