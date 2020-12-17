المريخ يفوز على حي الوادي بخماسية

حقق المريخ الفوز على نادي حي الوادي نيالا ب”5″ أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين نهار أمس الأربعاء بملعب الخرطوم بنادي الأسرة في إطار إستعدادات الفرقة الحمراء لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، تقدم المريخ بهدف عكسي من دفاع الوادي ليتمكن بعدها سيف تيري من إضافة ثاني الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم المريخ بهدفين، وخلال شوط اللعب الثاني أضاف تيري الهدف الثالث وشهد شوط اللعب الثاني تغيرات واسعة على مستوى التشكيلة المريخية حيث قام الفرنسي ديديه قوميز بالدفع بكل من التاج يعقوب وبخيت خميس بدلا عن ضياء الدين محجوب و ويند بانجا أرنولد كما تم الدفع بكل من مازن محمدين، عزام عادل، سيف الدمازين، الحارس محمد المصطفى، وجدي عوض، محمد عبدالمنعم طبنجة، وتمكن السماني الصاوي من إضافة الهدف الرابع للمريخ ليختتم سيف الدمازين أهداف المريخ.