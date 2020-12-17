قوميز يمتدح الأداء أمام حي الوادي

تحدث مدرب المريخ الفرنسي ديديه قوميز مؤكداً رضاه عن النتيجة والأداء أمام الوادي نيالا موضحا ان اللاعبين بدأوا تنفيذ التكتيك المطلوب منهم بصورة جيدة وأضاف من المهم قبيل مواجهة إنيمبا أن يلعب الفريق مباراة بهذا المستوى مشيراً إلى ان الفريق خرج بفوائد عديدة من مباراة حي الوادي وكشف الفرنسي ان الفريق خلال الأيام الماضية خضع لتدريبات قوية وان اللاعبين بذلوا خلالها مجهودا كبيرا وأبان قوميز انه متفاجئ من المجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون خلال لقاء الوادي مشيرا إلى ان ذلك يؤكد ان المستوى البدني للاعبين يسير في تطور و أوضح الفرنسي انه برغم الغيابات في صفوف الفريق بسبب الإصابات إلا ان المجموعة الموجودة تؤدي بصورة مميزة وهذا يدلل على القيمة الكبيرة للعناصر الموجودة في الفريق، وقال قوميز ان الانتصار في المباراة الودية لم يكن مهما بقدر أهمية أداء اللاعبين في هذه المواجهة مشيراً إلى ان الفريق سيلعب بعد سبعة أيام امام إنيمبا وحول سؤاله عن الدفع ببكري المدينة في وسط الملعب قال انه فضل الدفع ببكري في وسط الملعب لإجادته بناء الهجمة وصناعة اللعب خاصة أن الفريق بدأ اللقاء بمهاجمين تيري وكنان و أضاف قوميز انه للإستفادة من قدرات بكري خاصة عند اللعب بطريقة (4-4-2) يفضل الدفع به في الوسط لبناء الهجمة وصناعة اللعب، و أبدى الفرنسي عدم القلق بعد سؤاله عن الغيابات في الدفاع بسبب الإصابات مبيناً ان صلاح نمر سيعود يوم السبت إضافة لأمير الذي أكد قوميز إمكانية الدفع به امام الفريق النيجيري كما أشار إلى وجود تمبش مشيراً إلى ان الفريق به عدة خيارات ولا يوجد قلق من الغيابات في الدفاع.