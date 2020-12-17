عطلة عيد الميلاد للطوائف الشرقية

الخرطوم: السوداني

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية سوف تبدأ يوم الخميس 6/1/2021 وتنتهي يوم السبت 8/1/2021 علماً بأن العطلة لا تشمل الذين استمتعوا بإجازة لأكثر من يوم 24/12/2020.