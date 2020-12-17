مفارقة غريبة تكشفها (السوداني) بشأن اللاعب البرازيلي الذي عُوقب المريخ بسببه!!

الخرطوم: السوداني

قال مصدر مقرب من قضية لاعب الوسط البرازيلي ماركوس، إن مجلس المريخ ورّط النادي في قضية كان يمكن تفاديها بكل سهولة خلال وقت سابق، وأوضح المصدر – الذي طلب حجب هويته – في تصريحات لـ(السوداني) أن اللاعب البرازيلي في الأصل لم يستفد منه المريخ ولم يلعب أية مباراة رسمية رغماً عن توقيعه عقداً مع النادي آنذاك.

وإشار الى أنه وبالرغم من ذلك، إلا أن مجلس المريخ لم يحسن التعامل مع ملف اللاعب الذي رفض الاتحاد اعتماد تسجيله وقتها، حيث شارك اللاعب مع الفريق في المعسكر الإعدادي الذي أجراه بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو عامين.

وفجّر المصدر مفاجاة، وأكد إن البرازيلي ماركوس ورغماً عن عدم استفادة المريخ منه الا إنه كان يمكن أن يدر مبالغ مالية على خزينة النادي، حيث مثلت مشاركة اللاعب في المباراة الودية التي جمعت المريخ أمام نادي الحمرية الإماراتي وقتها، مصدر اهتمام وإعجاب لمسؤولي النادي الإماراتي تجاه اللاعب وهو ما جعلهم يسألون عن إمكانية التعاقد معه والمبلغ الذي يتقاضاه، بيد أن المفاجأة كانت حاضرة في الرد السريع من مسؤولي المريخ وقتها بأن البرازيلي متعاقد مع النادي وأنه ليست هناك رغبة لبيعه أو إطلاق سراحه وهو ما اغلق الباب مبكراً أمام أي تقدم للمفاوضات لينتهي الأمر الآن بتغريم المريخ وحرمانه من الانتدابات لفترتين، مع أن الفرصة كانت أمامه للاستفادة وتسويق اللاعب نفسه آنذاك.