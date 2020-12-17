بالصورة.. في مشهد مأساوي (ولادة أم) داخل سيارة أمام مستشفى كوستي نتيجة إضراب الأطباء

الخرطوم: السوداني

في مشهد مأساوي مؤثر، تعرضت أم سودانية لحالة ولادة اليوم الخميس داخل سيارة أمام بوابة مستشفى كوستي التعليمي بولاية النيل الأبيض نتيجة اغلاق مستشفى الولادة.

وذكر شهود عيان لـ(السوداني) أن الأم اضطرت للولادة داخل عربة آكسنت أمام بوابة المستشفى بعد أن فاجأها المخاض، في ظل إضراب شامل للأطباء والكوادر الصحية بمستشفى كوستي، لازال متواصلا منذ 4 أيام.

وكان الأطباء بالولاية قد أعلنوا الدخول في إضراب شمل الطوارئ والجراحة والباطنية والنساء والتوليد ، مطالبين بتحسين شروط خدمة العمل وتوفير الأدوية والمعينات الطبية.

وقال أحد الأطباء المضربين لـ(السوداني) بان المستشفى تعاني من انعدام للادوية في الصيدلية، وانعدام مستلزمات التحاليل بالمعمل والاجهزة الطبية، ويقابل ذلك تجاهل تام من قبل السلطات بالولاية لحل الأزمة.