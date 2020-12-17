النيابة العامة تمنع استخدام الرصاص في مواكب السبت

الخرطوم: السوداني

منع النائب العام تاج السر الحبر، قوات الشرطة من استخدام الرصاص أو الغاز المُسيل للدموع في المسيرات المُعلنة السبت المقبل، استصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص.

وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته “السوداني”، اليوم الخميس، عقب اجتماع مع وزيري الداخلية والحكم المحلي ووالي الخرطوم، إضافة إلى قيادات شرطية رفيعة، بحث فيه تأمين احتجاجات 19 ديسمبر، قالت إن النائب العام طالب وكلاء النيابة بمصاحبة قوات من الشرطة الأمنية بغرض التأمين والتنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة، ومنعهم من “استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف”.

ووجّه النائب، رؤساء النيابات العامة بتكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية، وتدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية التحري، إضافةً إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المُسيل للدموع قبل وبعد التحرك.

وطالب النائب العام، وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المُتفلِّتين، وكلّف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة، كما طالب من التأكُّد بتأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المُطلة علي نقاط التجمُّعات السلمية.