(السوداني) تنشر نص قرار وزير الخارجية الأمريكي بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

واشنطن: السوداني

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قراراً بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وذلك للنشر في عدد غد الجمعة؛ من الجريدة الرسمية. وكان القرار قد دخل حيِّز التنفيذ يوم 14 ديسمبر 2020. تعميماً للفائدة تنشر (السوداني) نص القرار:

“وفقاً للبندين 1754 (ج) و1768 (ج) من قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 (50 U.S.C. 4813 (c) و4826 (c)) فأنا ألغي بموجبه قرار 12 أغسطس 1993 بشأن السودان اعتباراً من 14 ديسمبر 2020. هذا يستند الإجراء إلى الاعتبارات الواردة في المذكرة المصاحبة ‏للتقرير الرئاسي في 26 أكتوبر 2020 بشأن السودان.

يفي هذا الإلغاء أيضاً بأحكام القسم 620 أ (ج) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (22U.S.C. 2371 (c)) ، والقسم 40 (و) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة (22 U.S.C. 2780 (f)، وإلى الحد المطبق، القسم 6 (ي) من قانون إدارة التصدير ‏لعام 1979 (50 U.S.C. App.2405 (j)) والساري المفعول بموجب الأمر التنفيذي رقم 13222 الصادر في 17 أغسطس 2001.

يُنشر هذا الإشعار في السجل الفيدرالي

التاريخ: 8 ديسمبر 2020

مايكل بومبيو

وزير الخارجية