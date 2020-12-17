حول الاعتداءات الإثيوبية.. مصر تُعلن تضامُنها مع السُّودان وحقّه في حماية أمنه واراضيه

القاهرة: السوداني

بعثت جمهورية مصر العربية، بخالص تعازيها للسودان في ضحايا الاعتداء، الذي تعرّضت له عناصر من القوات المسلحة السودانية الثلاثاء الماضي بمنطقة “جبل أبو طيور” المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عددٍ من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافةً إلى خسائر في المعدات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي تلقّت (السوداني) نسخة منه: “تؤكد مصر تضامُنها الكامل مع السودان الشقيق وحقّه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مُستقبلاً بحق السُّودان الشقيق”.