كورونا تنعش سوق الكمامات

الخرطوم : عبير جعفر

يشهد سوق الكمامات انتعاشاً كبيراً في حركة البيع وخاصة الكمامات الملونة للسيدات كما تباين الاسعار حولها ورصدت (السوداني) خلال الجولة بان بائعي الكمامات المتجولين اعمارهم لا تتجاوز (18) عاما .

قال معاذ علي بائع كمامات متجول بالسوق العربي إنه اشتغل في بيع الكمامات بعد إغلاق المدارس لتوفير مستلزمات المدرسة، مشيراً إلى سعر الكمامة العادية (30-50) جنيها، مؤكداً انتعاش حركة البيع وخاصة بالقرب من البنوك والمؤسسات الحكومية حيث لا يسمح لأي شخص الدخول دون ارتدائها, إضافة إلى أن الاسواق متكدسة بجمع أنواع الكمامات .

أكد بائع كمامة قماش محمد إدريس أن السوق يشهد انتعاشاً كبيراً وفرصة عمل لبعض الشباب , مبيناً بأن الأسعار حسب نوع الكمامة, قال لـ(السوداني)هنالك كمامات بسعر (500) جنيه يمكن غسلها واما سعر الكمامة العادية بسعر (50) جنيها , وأضاف أنه خلال الموجة الثانية هنالك الاقبال على ارتداء الكمامة ، قال إن الكمامة العادية يتم شراؤها من الصيدليات.