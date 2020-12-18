تجار بالمحلي: رفع السودان لم يؤثر في اسعار السلع

الخرطوم : بشير محمد علي

اوضح عدد من التجار بالسوق المحلي ان قرار رفع اسم السودان من قائمة الارهاب لم يؤثر في اسعار السلع الاستهلاكية .

اكد التاجر بالسوق المحلي الخرطوم عثمان حسين ان القرار لم يؤثر في السوق ومازالت اسعار السلع مرتفعة, متوقعاً أن انخفاض الدولار قد يحدث تغييرا وانخفاضا في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة المستوردة, مشيراً الى ان سعر جوال البصل بسعر بلغ (8)آلاف جنيه وسعر جركانة الزيت 36 رطلا بسعر (14) الف جنيه , اما كرتونه البسكويت بلغت (720) جنيها .

وأشار التجار بالسوق المحلي اواب مصطفى ان اسواق السلع الاستهلاكية الي ركود في البيع بالسوق , مبيناً ان معظم السلع الاستهلاكية لا تزال بسعرها القديم , مشيراً الى انخفاض سعر السكر حيث كان سعر الجوال زنة 50 كيلو (6500) جنيهً بدلاً عن (6800) جنيه وبلغ سعر جوال العدس (5500)جنيه وسعر كرتونة الصابون (900) الف جنيه , وسعر لبن البدرة زنة 2 كيلو ب(2.5) الف جنيه وشوال االرز بسعر (5) آلاف , متوقعاً تدني اسعار السلع اشار للاستهلاكية في حال تدني سعر الدولار .