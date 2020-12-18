شعبة الذهب تطالب بسن قوانين جاذبة للاستثمار

الخرطوم : السوداني

دعت الشعبة القومية لمصدري الذهب إلى الاستفادة من فرصة رفع اسم السودان من قائمة الارهاب بفتح أبواب الاستثمارات وسن القوانين الجاذبة له, وطالبت المجتمع الدولي بدعم الحكومة الانتقالية ومساندتها لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي , ودعا الامين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال فى تصريح صحفى دعا الحكومة إلى وضع سياسات واضحة للاستثمار في الذهب وتسهيل إجراءاته ووضع آلية للصادر لجلب الحصائل، وتوقع دخول شركات بريطانية وأمريكية وبنوك عالمية في الفترة المقبلة لشراء معدن الذهب باعتباره من الملاذات الامنة للاستثمار ويعوض الخسائر الناجمة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة الكورونا .