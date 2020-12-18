كنا ننتظر بشغف هذا البرنامج الإنساني الذي جعلنا نرى العالم الثاني عن قرب جعلنا نذرف الدموع لأي حالة خاصة يقدمها ألا وهم ذوو الاحتياجات الخاصة والإنسان الراحل المقيم الطيب الذكر محجوب عبدالحفيظ (بعدك الفريق أصبح خلا) لا صلات طيبة لا صوت انا جايييك يا رشا لا صوت أيها المعوق كن كشجرة الصندل كلما تطرقها الفؤوس تزداد عطراً.

إيضاح ١

نموذج منهم ( متلازمة داون) شريحة من مجتمعنا مننا وفينا لو جلست بجوارهم لتكتشف نقاء سريرتهم وطيب عشرتهم يسمعون الكلام بكل احترام فيجب علينا أولاً أن نقابل هذا بكل تقدير وحب . يحتاجون من يأخذ بيدهم ويعمل على دمجهم في المجتمع خاصة الأطفال منهم ولكنهم يصطدمون منذ خطوات مشيتهم الأولى ليس هنالك مركز او معهد يحتضنهم بالمجان حتى الحكومي منها يفرض رسوماً لاستيعابهم “إن وجد” أما المراكز الخاصة فشعارها (عندك قروش جيبو ما عندك شيلو).

لا أدري ما هي جهة الاختصاص المعنية بمثل هذه الحالات هل هي وزارة التربية والتعليم ولا وزارة الرعاية الاجتماعية ولكن أقول

ليست الرعاية هدايا فقط من حقهم يا حكومتنا ان يتعلموا في أجمل فصول من حقهم ان يتم ترحيلهم من البيت للمعهد بالمجان من حقهم ان يتعلموا عن بعد ( وفروا لهم أجهزة كمبيوتر و تابات في منازلهم) من حقهم أن يتزوجوا (يا رشا إن شاء الله تكوني عرستيهو)

وأنا على يقين أنه لا توجد إحصائية لهم ولا المعاهد أو المراكز المعنية بهم.

ليس عيب الاعتراف بالتقصير في حقهم مشوار الميل يبدأ بخطوة زوروا أسرهم بالمنازل ادرسوا أحوالهم يشهد الله ان معظمهم فقراء..فيهم من لا يريد أن يتعلم الطفل (داون)من باب الاستيحاء والخجل .

ومنهم من يخاف عليه من الذئاب البشرية وحبسه في المنزل اسلم له.

. استفيدوا من تجارب دول العالم حولنا التي بها أعلى نسبة متلازمة داون وكيف استطاعوا دمجهم في المجتمع على أرقى الوسائل التعليمية العالمية اجعلوا منهم نموذجاً لكل أطفال الإعاقة. .

إيضاح ٢

تحية وإجلالا واحتراما أولاً لكل أم وأب لـ (داون الطفل الجميل) انتم محظوظون به دعوة منه في سجده تساوي الدنيا وبما فيها أنتم أقوياء به لا تهزمكم الظروف فكوا قيودهم دعوهم يقولوها نحن نحبكم ونحب نتعلم .

إيضاح ٣

يلا يا اولاد المدارس

في ربى السودان وسهله

يلا شخبطو في الكراريس

اكتبوا الواجب وحلوا

عليك الله يا وزارة التربية والتعليم افتحوا المدارس الذاكرة خربت والبطارية نفدت .

في سبورة المدارس الحكومية ١+١=٤

مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس شركاء والرابع بعد التوقيع بيظهر ليكم…

وفي سبورة المدارس الخاصة ١+١ =٣

مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس شركاء

وفي سبورة مدارس الشعب ١+١ =٢

مجلس وزراء ومجلس تشريعي

اها نسجل أولادنا في ياتو مدرسة من المدارس…

رصيد ارباح منقوووول

المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والأخلاق شيمتي ، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والصدق شفيعي، والطاعة حبي.