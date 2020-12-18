منصة مجابهة كورونا بالسودان تدعو لإلغاء مسيرة (19) ديسمبر

الخرطوم: السوداني

دعت منصة مجابهة فيروس كورونا بالسودان، الجهات المنظمّة لمسيرة (19) ديسمبر، بإلغائها، مطالبةً بعدم المشاركة فيها حفاظاً على أرواح الجميع، وتابعت: “فليس من اللائق أن نحتفل بأعظم ثوراتنا بطريقة وحشود تهدد حياة أهلنا”.

وأضافت: كنّا وما زلنا نتوقّع أنّ تنهض حكومة الثورة الانتقالية واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية بمسؤولياتهم في حماية الأرواح ومكافحة هذا الوباء الخطير بمنع التجمعات مهما كانت أهدافها.

وناشدت في بيان لها اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء لجنة طوارئ كورونا بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و تشديد إجراءات الأمان، مطالبةً بإغلاق الكباري وتشديد الإجراءات النظامية في الطرق الرئيسية، لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بحزم.