مفارقة غريبة المريخ رفض بيع ماركوس لنادٍ اماراتي وعاد ليحرم بسببه من الإنتدابات

الخرطوم : السوداني

قال مصدر مقرب من قضية لاعب الوسط البرازيلي ماركوس ان مجلس المريخ ورط النادي في قضية كان يمكن تفاديها بكل سهولة خلال وقت سابق، وأوضح المصدر – طلب حجب هويته – في تصريحات ل(السوداني) أن اللاعب البرازيلي في الأصل لم يستفد منه المريخ ولم يلعب أية مباراة رسمية مع النادي رغما عن توقيعه لعقد مع النادي آنذاك. واشار الى انه وبالرغم من ذلك الا ان مجلس المريخ لم يحسن التعامل مع ملف اللاعب الذي رفض الاتحاد اعتماد تسجيله وقتها حيث شارك اللاعب مع الفريق في المعسكر الإعدادي الذي أجراه بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو عامين. وفجر المصدر مفاجاة واكد بان البرازيلي ماركوس ورغما عن عدم استفادة المريخ منه الا انه كان يمكن أن يدر مبالغ مالية على خزينة النادي حيث مثلت مشاركة اللاعب في المباراة الودية التي جمعت المريخ امام نادي الحمرية الإماراتي وقتها، مصدر اهتمام واعجاب لمسؤولي النادي الإماراتي تجاه اللاعب وهو ما جعلهم يسالون عن إمكانية التعاقد معه والمبلغ الذي يتقاضاه، بيد أن المفاجأة كانت حاضرة في الرد السريع من مسؤولي المريخ وقتها بأن البرازيلي متعاقد مع النادي وأنه ليست هناك رغبة لبيعه او اطلاق سراحه وهو ما قفل الباب مبكراً امام اي تقدم للمفاوضات لينتهي الامر الان بتغريم المريخ وحرمانه من الانتدابات لفترتين مع أن الفرصة كانت أمامه

للاستفادة من اللاعب آنذاك.