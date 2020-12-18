عمل بعدد من الأندية السعودية والجزائرية بسام سلامي : قادم للمريخ بطموح كبير وتجارب الثنائي مشجعة

الخرطوم : السوداني

كشف المعد البدني التونسي، بسام سلامي تفاصيل جديدة عن تعاقده مع نادي المريخ، وكواليس المفاوضات وذلك في تفاصيل الحوار التالي

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# بصورة مفاجئة أعلن المريخ التعاقد معك معداً بدنياً؟ _ نعم الحمد لله، الامور مضت بسرعة وبالامس اكتمل التعاقد بشكل رسمي.

# حدثنا عن المفاوضات، كيف تمت وماهي الكواليس؟ _

التواصل بيني ونادي المريخ تم عن طريق احد الوسطاء وبعد ذلك تحدثت بصورة مباشرة مع الرئيس آدم سوداكال واتفقنا على كل شيء.

# انت قادم للعمل في نادٍ كبير وهذه مهمة صعبة؟

أعرف المريخ جيداً، وهذا شرف لي ان أعمل في نادٍ كبير وفريق القاب وقطعاً انا سعيد بالتعاقد معه.

# فيما يبدو تجارب المدربين التونسيين مشجعة لك؟ _ مؤكد هذا صحيح، الكابتن يامن الزلفاني وكذلك جمال خشارم لديهم تجارب مشجعة في العمل مع نادي المريخ.

# هل عملت من قبل مع المدير الفني الفرنسي غوميز؟ _

لا ولكنني أعرفه وهو عمل في مصر.

#من هم ابرز المدربين الذين عملت معهم؟

التشيكي اوتاكر والتونسي محمد الدو والتونسي زهير اللواتي.

# حدثنا عن مسيرتك التدريبية؟

عملت في عدة اندية سعودية أبرزها هجر، ضمك، ابها، الرياض، وعملت كذلك في الجزائر بنادئي اتحاد الحراش ودفاع تجنات.

# ما هي فلسفتك في العمل البدني؟

الأعداد البدني يرتكز على أمور علمية بحتة وأهم شئ لابد ان يكون اللاعب في كامل الجاهزية يوم المباراة.

#هل انت جاهز للتحديات القادمة؟

اكيد واتمني ان اقدم الاضافة المطلوبة وكما اشرت لك المريخ نادٍ كبير وهو مواجه بعدد من المباريات المهمة سواء على الصعيد الإفريقي أو الاستحقاقات المحلية وان شاء الله نحقق النجاح المطلوب باذن الله.

#متى ستحضر للخرطوم؟

في أقرب طائرة سأكون متواجداً بالسودان