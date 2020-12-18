وكيل اللاعب يتمسك سوداكال يتحرك لتدارك قضية البرازيلي

الخرطوم : السوداني

أجري رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال اتصالات جديدة بوكيل اللاعبين اللبناني، صلاح حداد وذلك من أجل تدارك قضية اللاعب البرازيلي ماركوس. وسابقا أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) قراراً قضى بحرمان المريخ من التعاقدات لمدة ثلاث فترات بسبب عدم الإيفاء بمستحقات البرازيلي ماركوس والتي تبلغ 24 ألف دولار. وسارع سوداكال فور صدور القرار في معاودة الاتصالات بالوكيل اللبناني حداد، وأخطره ورغبته الجادة في إنهاء القضية. وعلمت( السوداني) أن الوكيل اللبناني حداد غاضب جداً من عدم تواصل المريخ معه طيلة الفترات الماضية خاصة وأنه اتصل مرات عديدة ولم يجد الرد من رئيس النادي سوداكال. وطالب حداد من سوداكال التعامل بجدية مع الملف ودفع المبلغ المتفق عليه مؤكداً بأن القضية تم إصدار حكم نهائي فيها ولن يتم الدخول في أي تسويات جديدة